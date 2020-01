Calciomercato Avellino, ecco i quattro obiettivi primari Domani riprende la preparazione, la società lavora alacremente per rinforzare l'organico

Il conto alla rovescia per l'apertura del calciomercato è ufficialmente scattato. Domani, alle 14, l'Avellino riprenderà la preparazione agli ordini di mister Capuano, ma le attenzioni saranno inevitabilmente calamitate dalle operazioni volte a rinforzare l'organico. Come anticipato nella giornata di ieri, Marius Adamonis e Matteo Di Piazza sono gli obiettivi numeri uno per la porta e l'attacco, ma in attesa di annunciare il nome del nuovo direttore sportivo, che, salvo colpi di scena, sarà Carlo Musa, il direttore generale Aniello Martone e Antonio Minadeo, nelle vesti di osservatore, in sinergia con il mister di Pescopagano, con cui è costante il confronto, stanno vagliando una serie di profili individuati come utili a rinforzare difesa e centrocampo. Per il pacchetto arretrato in cima alla lista dei desideri c'è Luigi Silvestri ('93) del Potenza, per il quale il club lucano ha riposto “picche” non più tardi dello scorso 23 dicembre declinando anche le offerte per il portiere Raffaele Ioime e l'attaccante Jacopo Murano. Non è, però, da escludere un rilancio irpino. Stesso discorso per l'obiettivo principale per la mediana: Mirko Miceli, classe '91 di proprietà della Sambenedettese (Serie C, girone B). Si vedrà. Le danze stanno per essere, intanto, ufficialmente aperte.