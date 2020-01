Calciomercato, l'Avellino pronto a pescare in casa Salernitana Cursore di fascia destra: ecco chi può arrivare per rappresentare l'alternativa a Celjak

L'Avellino potrebbe pescare in casa Salernitana per andare a rinfoltire la batteria di cursori di fascia, in primis quella destra, dove per tutto il girone di andata c'è stato il solo Vedran Celjak a disposizione, costrigendo spesso De Marco a fare i salti mortali adattandosi in una posizione non sua. Fari, dunque, puntati su un vecchio pallino del tecnico Ezio Capuano: Sedrick Kalombo, classe 1995, italo-congolese, di proprietà dei granata.

Dopo una partentesi in prestito al Pro Piacenza, fino all'esclusione dalla Serie C della società emiliana, che ha impedito al mister di Pescopagno di averlo alle sue dipendenze al Rieti, Kalmobo ha collezionato tre presenze da subentrante nell'attuale campionato di Serie B. Non è da escludere che il laterale possa vestire la maglia biancoverde già in occasione della gara casalinga con la Vibonese, in programma domenica 12 gennaio, con calcio d'inizio alle 15, rappresentando una delle prime operazioni in entrata del neo-direttore sportivo dei biancoverdi, Carlo Musa. Il trasferimento dovrebbe essere perfezionato a titolo temporaneo.