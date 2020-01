Avellino, Musa: "Felice di essere tornato, c'è da lavorare" Il direttore sportivo: "Convinto dal progetto. Mercato? Tante idee, soprattutto sui giovani"

Il tempo di un caffè ed ecco le prime parole di Carlo Musa da direttore sportivo dell'Avellino, cinque mesi dopo l'arrivederci al club biancoverde: “Sono molto contento di tornare. Sotto le feste c'erano state delle chiamate, oggi ci siamo incontrati ed è bastato poco per trovare un accordo. Ci aspetta un lavoro importante, inizieremo da subito. Ringrazio la proprietà, il presidente Izzo e tutti soci, il direttore generale Martone. Sono carico e motivato.”

Il ritorno di Musa coincide con la riapertura del calciomercato: “Abbiamo tante idee, soprattutto vogliamo prendere qualche giovane, ma sono appena arrivato e dobbiamo parlare bene anche di tante dinamiche. Alcuni aspetti vanno ancora definiti.”

Il desiderio di riabbracciare l'Irpinia è rimasto forte nei mesi. Il cambio di proprietà ha permesso di realizzarlo: “Ho rifiutato alcune offerte, ma non per aspettare l'Avellino. Non c'erano programmi stimolanti. Quando ho, invece, incontrato la nuova proprietà dell'Avellino mi ha trasmesso certezze. Ho percepito tanta serietà, delle idee che condivido. Quindi, sono stato ben lieto di tornare.”

Alle spalle la promozione in Serie C e la vittoria dello scudetto di Serie D: “Per carattere, i ricordi sono dentro un cassetto, fanno parte della mia vita, sono bellissimi, ma, ora, penso al futuro. Ci aspetta un lavoro importante che non deve essere influenzato dal passato.”

Tra domani e dopodomani la presentazione ufficiale.