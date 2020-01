Avellino, il ritorno di Musa: le prime immagini Il direttore sportivo torna in biancoverde a distanza di cinque mesi

Carlo Musa è arrivato puntuale, alle 10, negli uffici della società, in Tribuna Montevergine. Ampi sorrisi, un cordiale abbraccio con il team manager Christian Vecchia, e subito all'interno del "Partenio-Lombardi" in attesa di Aniello Martone, che ha fortemente voluto il suo ritorno all'Avellino. Mezz'ora più tardi, lo hanno raggiunto prorpio il direttore generale e il segretario Tommaso Aloisi (anch'esso fresco di rientro nel club, ndr) con le copie del contratto da firmare. Il tempo di un caffè per poi rientrare in sede con la conferma di quanto anticipato nella serata di ieri su Ottopagine.it: l'intesa era già stata ampiamente raggiunta; l'incontro, fissato per formalizzare l'accordo. Ed il "nero su bianco" è stato siglato, puntuale. La durata e i dettagli del vincolo verranno svelati nel corso di una conferenza stampa che si terrà tra domani e dopodomani. Intanto, a distanza di poco più di cinque mesi dal rifiuto alla proposta di rinnovo della vecchia proprietà, il direttore sportivo laziale torna in sella subentrando a chi gli era subentrato, ovvero Salvatore Di Somma. Nel giorno della riapertura del mercato, le strade di Carlo Musa e dell'Avellino tornano a incrociarsi.