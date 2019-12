Avellino, ufficiale: Di Somma non è più il direttore sportivo Formalizzate le dimissioni dall'incarico: corsa a due per subentrare all'ex dirigente dei lupi

Adesso è ufficiale. Salvatore Di Somma non è più il direttore sportivo dell’U.S. Avellino. A comunicarlo il club biancoverde attraverso il seguente comunicato ufficiale: "Salvatore Di Somma ha formalizzato nella mattinata odierna le dimissioni dal ruolo di direttore sportivo del club. La società ringrazia Di Somma per il suo contributo alla stagione in corso e gli augura i migliori successi per il prosieguo della sua carriera." Carlo Musa e Carmine Russo sono in corsa per ricoprire la carica, ora vacante, in attesa di capire quale sarà il ruolo che la società affiderà all'ex calciatore dei lupi Antonio Minadeo, come preannunciato nel giorno della presentazione della nuova proprietà, in conferenza stampa, dal direttore generale Aniello Martone.