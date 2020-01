Avellino, per Musa contratto fino al 2021 con opzione Ufficiale l'accordo per il ritorno del direttore sportivo capitolino all'ombra del Partenio

Ora è anche ufficiale: Carlo Musa torna ad Avellino ed è nuovamente il direttore sportivo del club biancoverde. "Per Musa si tratta di un ritorno: lo scorso anno, con i biancoverdi, il direttore sportivo ha ottenuto la vittoria del girone G di LND, con la conseguente promozione in Lega Pro, e la conquista dello Scudetto LND dopo una cavalcata esaltante passata per Rieti e Gubbio. Il D.S. ha sottoscritto un contratto fino al giugno 2021, con opzione fino al 2022": si legge nella nota diffusa dall'US Avellino.

Il commento di Musa: "Ringrazio il presidente Izzo, la proprietà ed D.G. Martone per questa nuova opportunità. - ha affermato il ds dei lupi - Ci aspetta un cammino tanto esaltante quanto difficile, un nuovo libro tutto da scrivere. Quello che è stato fa parte del passato ed è ora in un cassetto, insieme a tutti i ricordi belli miei e dell'Us Avellino. Ora dobbiamo solo guardare avanti e provare ad ottenere il massimo da questa stagione". Primo saluto alla squadra nella giornata di oggi. Domani, alle 11.30, sarà presentato ufficialmente presso la sala stampa Scalpati dello stadio Partenio-Lombardi.