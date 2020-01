Avellino, via al ciclo Capuano-Musa-Martone. Testa al mercato Lo sguardo dello staff tecnico-dirigenziale irpino è rivolto ai movimenti in entrata

È stato il giorno delle ufficialità in casa Avellino. Prima l'annuncio dell'accordo con il direttore sportivo, Carlo Musa (contratto fino al 2021 e opzione per il 2022), poi il comunicato del rinnovo con Ezio Capuano, dopo l'adeguamento economico, già definito qualche giorno fa. Il d.s. capitolino riparte ad Avellino dopo 6 mesi. Nella conferenza stampa di presentazione, fissata per domani (ore 11.30 allo stadio Partenio-Lombardi), darà seguito a quanto già espresso al suo arrivo nell'impianto di contrada Zoccolari, nella mattinata di ieri.

Il club biancoverde è al lavoro per determinare stabilità ad un progetto tecnico che ha dovuto fronteggiare i limiti di rosa, posti dalla prima parte di stagione, condizionata dalle vicende extra-campo. Caccia ad un esterno per garantire margine di scelta al tecnico. Sedrick Kalombo, di proprietà della Salernitana, classe '95, interessa all'Avellino. L'italo-congolese è stato già allenato nel recente passato da Capuano. L'allenatore di Pescopagano aveva raggiunto lo stadio Arechi di Salerno sul finale del 2019, per la gara con il Pordenone, e potrebbe essere stata l'occasione per aprire il discorso con la dirigenza del Cavalluccio Marino.

Domani, la squadra irpina sosterrà una doppia seduta (Partenio-Lombardi a porte aperte nel pomeriggio, dalle 15). Capuano dovrebbe ritrovare Luca Palmisano, al rientro in gruppo. Domenica, unica seduta mattutina, a porte chiuse. Per giovedì, è previsto un test amichevole contro la USG Carotenuto.