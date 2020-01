Avellino, domani tre calciatori allo store ufficiale Appuntamento alle 18 per foto, dediche e autografi ai tifosi biancoverdi

L'Avellino punta a fare “branco” e così, oltre a una serie di iniziative sociali in programma (ieri sera il direttore sportivo Carlo Musa e il collaboratore tecnico Daniale Cinelli hanno portato i saluti del club in occasione di una tombolata di beneficenza della ProLoco di Montesarchio; domenica, alle 19, il presidente Izzo sarà a Materdomini, ndr), è stato organizzato un appuntamento per rinsaldare il legame tra squadra e tifosi: domani, alle 18, il centrocampista Alessandro Di Paolantonio; i difensori Fabiano Parisi e Julian Illanes, saranno presenti allo store ufficiale dei biancoverdi, in via Cannaviello, per scattare foto, firmare dediche ed autografi ai supporter dei lupi.