Avellino, ecco Bertolo: le immagini dell'arrivo in sede Il calciomercato entra nel vivo, il difensore è il primo rinforzo della finestra invernale

Francesco Bertolo è ufficialmente un calciatore dell'Avellino. Il ventottenne difensore catanese è arrivato in sede poco dopo le 12,30 per firmare il contratto con cui si è legato al club biancoverde per i prossimi sei mesi con opzione per il prolungamento. Ad accoglierlo c'era il direttore sportivo Carlo Musa. Bertolo è il primo rinforzo della finestra invernale di calciomercato per Ezio Capuano, che dovrebbe impiegarlo già domenica prossima (ore 15) contro la Vibonese data la concomitante assenza per squalifica di Santiago Morero e Giuliano Laezza. Bertolo, acquistato dal Picerno, dovrebbe essere in campo già questo pomeriggio (ore 15) in occasione dell'amichevole contro il Carotenuto di mister Biancolino. Tra poco meno di un'ora è atteso l'arrivo in città di un altro puntello per l'organico: il cursore di fascia destra, classe '99, Agostino Rizzo, prelevato dal Livorno con la formula del prestito con diritto di riscatto. Rizzo permetterà di iniziare a modellare la rosa in ottica minutaggio permettendo a Celjak di non essere più l'unico interprete a disposizione per il ruolo.