Calciomercato Avellino, contatto con Evacuo Non solo Fedato e Giannone, i biancoverdi hanno sondato il terreno per il ritorno del centravanti

Non solo Fedato e Giannone. L'Avellino ha bisogno di un attaccante centrale, in primis per sopperire all'assenza forzata dell'infortunato Charpentier, ed ha così sondato la disponibilità di Felice Evacuo, miglior marcatore nella storia della Serie C, attualmente tra le file del Trapani, a tornare in biancoverde. Il centravanti ha dato la propria disponibilità ad avviare la trattativa e nei prossimi giorni si capirà, dunque, se ci siano i margini per raggiungere un'intesa. Il bomber di Pompei ha il contratto in scadenza. Evacuo ha vestito per l'ultima volta la maglia dei lupi nella stagione 2006/2007.