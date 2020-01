Avellino, Biancolino: "Evacuo? Darebbe davvero tanto" Il "pitone" ha sfidato i lupi con il suo Carotenuto: "Di Paolantonio è di un'altra categoria"

L'amichevole tra Avellino e Carotenuto ha riservato un pomeriggio dal sapore speciale per Raffaele Biancolino. Il “pitone”, protagoniste di indelebili imprese con la maglia biancoverde, è ora l'allenatore dell'U.S. G. Carotenuto, che milita nel campionato di Promozione. Gli anni sono passati, ma i sentimenti non sono cambiati: “L'emozione di entrare sul rettangolo di gioco del Partenio è sempre grande. Unica. Non può che essere così e lo è a maggior ragione se, come oggi, seppur in amichevole, capita di sfidare l'Avellino: la mia squadra.”

Il test è stato propizio per osservare l'Avellino da molto vicino: “L'Avellino di Capuano? Una buona squadra, ben messa in campo. Sa quello che vuole il mister e il mister sa tirare fuori dai suoi calciatori ciò che desidera. Lo abbiamo visto oggi, ma, soprattutto in campionato. L'Avellino di Capuano può arrivare in alto con il supporto dei tifosi, che devono stare vicino a questi ragazzi. La piazza biancoverde può, realmente, essere l'uomo in più. E questa squadra, con questo allenatore, se arriva nei playoff, se la può giocare con tutti e ci sarebbe da divertirci. Servirebbe un centravanti come me? I direttori Martone e Musa sanno quello chi devono prendere e cosa offre il mercato. Sono bravi a fare il loro lavoro. Sanno come agire e dove intervenire.”

Prima del fischio d'inizio sorrisi e battute con il “collega” ed ex “maestro”: “Mister Capuano lo conosco da una vita. Ho avuto la fortuna di giocare con lui a Taranto nel 1999/2000. Sappiamo tutti il carattere che ha. Gli ho ricordato un episodio di quell'annata agonistica, finito con un sorriso, che non deve mancare mai.”

Idee chiare sul valore aggiunto dell'organico: “Di Paolantonio è un calciatore di categoria superiore. La squadra è formata bene, lotta e corre. È la squadra giusta per Avellino.”

Intanto, l'Avellino ha sondato Evacuo. Biancolino non ha dubbi su quanto potrebbe rivelarsi utile alla causa un suo ritorno: “Tanto, tanto. Innanzitutto, come persona. Felice lo conosco bene sia come calciatore, sia come uomo. Secondo me è uno che può dare veramente tanto a questa piazza e a questa squadra.”