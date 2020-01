U.S. Avellino, Circelli ascoltato a Roma Il vicepresidente è stato accompagnato dall'avvocato Chiacchio per chiarimenti sull'acquisto

Questa mattina il vicepresidente dell'U.S. Avellino Nicola Circelli, accompagnato dall’avvocato Eduardo Chiacchio, è stato convocato d’urgenza a Roma negli uffici della FIGC. Indagini e controlli sarebbero, infatti, stati avviati per verificare la legittimità dell’operazione che ha portato alla cessione alla IDC della società biancoverde, ratificata davanti al notaio lo scorso 6 dicembre. Gli organi federali starebbero, dunque, accertando il rispetto delle modalità previste per la cessione delle quote e le questioni relative ai movimenti finanziari attuati. Anche alla luce delle modifiche introdotte dal Consiglio Federale del 5 novembre 2019, sarebbe stata acquisita la documentazione prodotta per valutare il rispetto del regolamento per le acquisizioni di partecipazioni societarie nell'ambito delle società professionistiche. Va ricordato, che in quella data sono stati stabiliti criteri più stringenti per quanto attiene i requisiti di onorabilità e nuove specifiche inerenti ai requisiti di solidità finanziaria degli acquirenti, dei soci o degli amministratori delle società, che devono essere riconosciuti dalla FIGC attraverso un’apposita commissione di garanzia.