De Marco squalificato, Silvestri k.o.: emergenza infinita L'Avellino, col mercato bloccato, si ritrova con gli uomini contati a centrocampo

Il blocco del mercato rischia di pesare come un macigno per l'Avellino, a cui non resta che augurarsi che venga revocato in tempi celeri, date anche le costanti difficoltà con cui tra infortuni, squalifiche e organico incompleto, mister Capuano deve fare i conti sin dal suo approdo sulla panchina biancoverde. Domenica, a Teramo (ore 17,30), rientreranno dal turno di stop, impostogli dal giudice sportivo, Alfageme, Morero e Laezza, ma a centrocampo mancheranno sia De Marco, che era in diffida ed è stato ammonito, ieri, contro la Vibonese, sia Silvestri, rimasto vittima di una distorsione al ginocchio sinistro che sarà valutata attraverso esami strumentali. In preallarme Evangelista, Karic e Rossetti, ma è a forte rischio la conferma del 3-5-1-1 proprio per la coperta corta in mediana.

Intanto, continua l'impegno sociale del club biancoverde che domattina, alle 11,30, con una sua delegazione sarà ad Atripalda per salutare i “Biancoverdi Insuper...abili” del compianto presidente Flavio Puleo. A poco meno di 6 mesi dalla sua prematura scomparsa, resta un obiettivo comune, da perseguire, intitolargli la Curva Nord per l'encomiabile impegno profuso per stadi senza barriere e limitazioni.