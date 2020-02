Avellino, Padovano: "Grazie al mercato tante nuove soluzioni" Il viceallenatore dei biancoverdi ha presentato i neo-acquisti e la trasferta con il Bisceglie

Alla vigilia della trasferta sul campo del Bisceglie, valida per la quinta giornata di ritorno del girone C di Serie C, ha parlato il viceallenatore dell'Avellino, Giuseppe Padovano, che sostituirà per le prossime due partite Ezio Capuano, squalificato.

La squadra e i nuovi arrivi - “Le condizioni fisiche generali sono buone, siamo sul pezzo, la sofferenza non ci è mai mancata. I nuovi arrivati ci offriranno la possibilità di far rifiatare qualcuno che è stanco. Ringraziamo la società per il lavoro svolto sul mercato. Pozzebon ha un fisico strutturato, a Gozzano non ha fatto benissimo sul piano realizzativo, ma il mister ha puntato forte su di lui per le qualità tecniche, tattiche e temperamentali di cui è in possesso. Lui è uno che fa la guerra, ci darà una grande mano in area di rigore, con una presenza costante. E poi, vuole riscattare la prima parte di stagione. Crediamo tanto in lui. Può darci tanto. È un guerriero. Sandomenico nell'ultimo periodo è stato messo in disparte dalla Cavese, ma è un profilo importante, è una punta esterna e ci permetterà di adottare tante soluzioni. Ha il cambio di passo, vede la porta. Ci permetterà di giocare con i moduli che desideriamo utilizzare: il 3-4-3 e il 3-4-2-1. Su Sandomenico ci scommettiamo, ha disputato stagioni ad alto livello, pure l'ultima a Reggio Calabria. Si è presentato bene a livello fisico, come Ferretti, che non scopro di certo io. Ha conquistato la promozione in Serie B a Trapani da protagonista, quest'anno ha accusato un problema cardiaco che ha fortunatamente risolto, innanzitutto per la sua vita e la sua salute. Può fare anche la prima punta, viene incontro a giocare e pure lui ci dà tante soluzioni potendo giocare in tutti e tre i ruoli nel tridente. È integro fisicamente, speriamo di godercelo, è un lusso per la categoria. Rizzo, nonostante la giovane età, ha fatto bene al Livorno. È un giocatore di gamba e carattere, serviva per avere un ricambio sugli esterni in fase di spinta. C permetterà di riportare Celjak nel suo ruolo naturale, più difensivo. Garofalo è stato con me e Capuano a Rieti, è un calciatore intelligente, di sacrificio, che fa bene entrambe le fasi. Grazie al suo innesto potremogiocare con un centrocampo a due. Ha centimetri che possiamo sfruttare.”

Testa al campionato - “Il Bisceglie è una squadra scorbutica, che ha offerto prestazioni importanti, non meritava di perdere a Potenza; contro la Reggina vinceva fino all'87' ed è stata superata solo al 98'. Possono contare su buone individualità, hanno calciatori forti nell'uno contro uno in attacco, tra i quali Montero, Gatto ed Ebagua. Sono una squadra fisica, che conosce bene il suo campo. Se la sono sempre giocata contro chiunque. Servirà grande concentrazione.”