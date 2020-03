Esposito: "In questi giorni dieta cruciale per gli atleti" Le raccomandazioni del medico sociale biancoverde

In casa Us Avellino parla il dott. Gennaro Esposito e spiega i comportamenti da tenere, ora più che mai, nel momento di massima lotta al coronavirus. “E' un momento in cui anche gli atleti corrono seri rischi ecco perchè i tesserati dell'Us Avellino affrontano il momento con grande attenzione e la dieta è cruciale in questi giorni".

A nome di tutto lo staff medico-sanitario dell'Us Avellino, il dottor Esposito ringrazia tutti per gli innumerevoli attestati di affetto e stima ricevuti in questi giorni che lo vede impegnato all'ospedale Cardarelli in prima linea nella lotta al Covid-19.