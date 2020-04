"Sento Ezio tutti i giorni, ma ora priorità alla salute" In casa Avellino parla il vice allenatore Padovano

Parola a mister Giuseppe Padovano che si tiene in costante contatto con Eziolino Capuano e il suo staff in questi giorni vissuti confinati in casa. Il primo pensiero però è rivolto a chi in questa emergenza Covid-19 ha perso una persona cara e non ha potuto neanche salutarla per l'ultima volta. “Siamo dei privilegiati perchè non soffriamo quello che sta soffrendo tanta gente. Dobbiamo essere accorti e rispettare le regole. Passo il tempo nelle vicende familiari, il tempo non è mai abbastanza. Per quel che riguarda l’Avellino ci confrontiamo quotidianamente con Ezio, parliamo di quello che potrà essere. Si progetta il futuro ancora però con tanti punti interrogativi. Dedico giusto un’ora della giornata al calcio, nel guardare qualche partita o qualche giocatore, in questo momento si preferisce dedicare più tempo a situazioni extra-campo. L'augurio è rivederci quanto prima al Partenio e tornare a essere uomini liberi".