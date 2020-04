"A 38 anni non smetto certo per un virus. Voglio la B qui" Parla capitan Santiago Morero, tra quarantena e progetti futuri

Con l’Avellino che resta alla finestra per sapere quando tornare in campo, a Ottochannel e Ottopagine.it parla capitan Santiago Morero. "L'importante è che si prenda una decisione e si vada avanti, senza fare polemiche su chi verrà danneggiato o premiato. Non si deve guardare in faccia a nessuno".

"Gli obiettivi personali? A 38 anni, non posso smettere certo per colpa di un virus, non è il finale che mi ero augurato. Ho tanta voglia di restare qui, di finire la mia carriera ad Avellino. Il sogno è quello di tornare in serie B ma non dipende solo da me. L’anno scorso abbiamo fatto il primo passo, vincendo il campionato di serie D ora abbiamo ancora le nostre possibilità dovesse ripartire il campionato, altrimenti, pazienza e ci riproveremo l’anno prossimo".

E poi su come sta vivendo questa quarantena. “Mi aggiorno sui campionati esteri, soprattutto quello argentino. Per il resto sto trascorrendo tanti momenti con la famiglia per il mio 38esimo compleanno abbiamo fatto una piccola festicciola tra di noi. Il tempo passa lo stesso. La salute in questo momento è prioritaria”.

Chiusura sui compagni di squadra a cui fa da chioccia e che potrebbero avere un futuro importante. “Ce ne sono diversi. Parisi può esplodere ma serve la giusta mentalità, anche Micovschi è bravo senza dimenticare Illanes. Tutto dipende da loro, bisogna stare sempre al 100%".