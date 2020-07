Avellino, corsa a quattro per la panchina. Due in prima fila Nuovo allenatore, dopo l'esonero di Capuano si stringe il cerchio intorno al successore

Come anticipato lo scorso lunedì da Ottopagine.it, c'è Gaetano Auteri in pole position prendere il posto di Ezio Capuano sulla panchina dell'Avellino. Il mister di Pescopagano, esonerato nella serata di ieri, può a sua volta andare a colmare il vuoto lasciato a Catanzaro dall'allenatore di Floridia. Rappresentano più di semplici alternative Piero Braglia (in prima fila con Auteri, ndr), Massimo Rastelli e Fabio Pecchia mentre sono in ribasso le quotazioni di Antonio Calabro. Il nuovo trainer biancoverde potrebbe essere presentato nella giornata di venerdì. Salvo colpi di scena, resterà, invece, regolarmente al suo posto il direttore sportivo Salvatore Di Somma. Intanto, come noto, la Turris è alle prese con il problema stadio. Dopo la promozione in Serie C, il “Liguori” è interessato da lavori di adeguamento richiesti dalla Lega Pro, ma l'impressione è che non saranno ultimati per il prossimo 29 luglio, data entro cui va indicato un campo di gioco alternativo per il campionato. Ecco perché, dopo i “no” per il “Torre” di Pagani e il “Viviani” di Potenza, i corallini avrebbero chiesto la disponibilità del “Partenio-Lombardi” per disputare alcune partite in attesa di terminare gli interventi ricevendo, però, un altra risposta negativa. Il motivo? Anche la Casertana avrebbe prenotato l'impianto di contrada Zoccolari poiché alle prese con la costruzione del nuovo “Pinto”. Possibile, dunque, per la prossima stagione, un'alternanza tra Avellino e il club rossoblù per le gare casalinghe.