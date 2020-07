Avellino, l'ex direttore sportivo Musa riparte dalla Campania Nuova esperienza professionale per il capitolino, che ha contribuito a riportare i lupi in Serie C

Carlo Musa è il nuovo direttore sportivo del Savoia. Il club olpontino milita in Serie D, ma potrebbe essere ripescato in Lega Pro date le difficoltà di un cospicuo numero di club in vista dell'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Dopo aver contribuito a riportare l'Avellino nel professionismo nella stagione 2018/2019, culminata con la vittoria dei biancoverdi nello spareggio promozione a Rieti, contro il Lanuesi, e una seconda, fugace, parentesi in Irpinia nella passata stagione, stoppata sul nascere per effetto delle continue vicissitudini societarie, è l'alba di una nuova esperienza professionale per il dirigente capitolino: "Ringrazio la famiglia Mazzamauro per la fiducia riposta nella mia figura. La storia dell’U.S. Savoia 1908 e le ambizioni della Società mi hanno spinto subito ad accettare la proposta. Basandoci su lavoro quotidiano, unione di intenti e professionalità cercheremo di non deludere le aspettative della Società e dei tifosi” ha dichiarato Musa nel comunicato ufficiale attraverso cui è stato annunciato il suo ingaggio.