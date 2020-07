Lega Pro, soglia under e organici: è il giorno dell'assemblea Alle 12 via ai lavori. Saranno svelati due punti chiave per l'allestimento degli organici in C

È il giorno dell'assemblea di Lega Pro, cruciale per conoscere quale sarà il limite di età che andrà a definire la soglia di demarcazione tra i cosiddetti under e gli over, fornendo un'indicazione essenziale per la costruzione delle squadre. Tutt'altro che un dettaglio per i club che decideranno di incassare gli introiti del minutaggio, garantiti a chi impiegherà un tot di giovani, contemporaneamente, in campo. In particolare, nella scorsa stagione, per quanto riguarda le società campane, Cavese e Paganese diedero una lezione di sapiente conoscenza e utilizzo di questa regola ricevendo lauti bonifici ogni sette giornate, raggiungendo in scioltezza la permanenza in categoria e veleggiando per larga parte dell'annata agonistica in zona playoff. Via ai lavori a partire dalle 12. C'è grande attesa pure per la chiacchierata restrizione a 22 giocatori delle rose: altro elemento fondamentale, se confermato, per l'allestimento degli organici, che andrà a ridurre la soglia di errore nelle scelte dei direttori sportivi.