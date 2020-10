Full immersion Avellino, da lunedì 4 partite in 10 giorni Il calendario non concederà respiro ai biancoverdi e alle altre 5 campane nel girone C di Serie C

Dalle tre alle quattro partite, compresse in soli dodici, undici o addirittura dieci giorni, come nel caso dell'Avellino. Da domani, per le campane nel girone C di Serie C, inizierà un autentico tour de force, che continuerà per tutto il mese di novembre. Nel mirino ci sono, però, innanzitutto, la serie di impegni ravvicinati per mandare in archivio il mese di ottobre. Tra recuperi e turni infrasettimanali non ci sarà il tempo di respirare, di ragionare. La settimana tipo di allenamenti diventerà solo un ricordo. Ad aprire le danze sarà la Paganese, domani, alle 15, in casa della Vibonese. Ventiquattro ore dopo la Cavese sfiderà la Viterbese al “Lamberti”, mentre alle 17,30 si disputeranno Teramo – Casertana e Turris – Monopoli. A chiudere il quadro delle gare valide per la quinta giornata, lunedì, alle 21, Avellino – Juve Stabia. Utopia pensare di analizzare nel dettaglio le rispettive prestazioni. Si tornerà in campo nel mezzo della settimana: mercoledì 21, alle 15, Paganese – Virtus Francavilla e Palermo – Turris; alle 17,30, Casertana – Catanzaro; giovedì 22, alle 20,45, Foggia – Avellino e Juve Stabia – Cavese. Domenica 25 sarà già il momento di giocare il settimo turno: alle 15, Cavese – Monopoli e Teramo – Juve Stabia; alle 17,30, Turris – Paganese e Avellino – Casertana. Ottobre finirà con i recuperi in calendario per le corregionali nostrane, Mercoledì 28 ottobre, alle 15, Avellino – Turris, il derby della prima giornata sospeso per maltempo al 10' del primo tempo, e Bisceglie – Cavese, valida per la seconda giornata, non disputata per il tempo extra, per perfezionare l'iscrizione e fare mercato,concesso ai pugliesi, ripescati in Terza Serie.