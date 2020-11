Avellino, Braglia recupera due pedine fondamentali Domenica arriva il Catanzaro, che non deve perdere per salvare la panchina di Calabro

Ricaricate le batterie, l'Avellino è pronto a riprendere la preparazione in vista di un nuovo tour de force. Cinque partite in quindici giorni, a partire dalla sfida di domenica, alle 15, al “Partenio-Lombardi”, contro il Catanzaro. Domani prenderà il via la preparazione in vista della sfida con i calabresi dell'ex Evacuo, chiamati a superare indenni l'esame irpino per salvare la panchina al tecnico Calabro: Gallo e Vivarini sono alla finestra in caso di passo falso. Tornerà in gruppo Luigi Silvestri, guarito dal Covid, e, nel corso della settimana, Braglia avrà a disposizione un'altra pedina su cui punta molto per garantire imprevedibilità e verticalità alla manovra biancoverde, ovvero il gioiellino Errico, finora indisponibile. Non sarà, ovviamente, in campo con i compagni di squadra il portiere Forte, impegnato nel percorso riabilitativo in seguito scollamento muscolo-aponeurotico, a livello del terzo prossimale del retto femorale destro. I tempi di recupero, annunciati dal medico sociale Esposito, oscillano da un minimo di un mese e mezzo a un massimo di tre mesi.