Avellino, è già turnover con 3 gare in meno di 7 giorni Catanzaro, Paganese e Monopoli: trittico che può garantire tanto nello sviluppo stagionale

L'Avellino è al lavoro per la gara casalinga, in programma domenica alle 15 e valida per la nona giornata del girone C di Serie C. Al "Partenio-Lombardi" sarà sfida contro il Catanzaro, impegnato dalle 17.30 nel recupero della gara valida per la settima giornata: il match contro il Palermo al "Nicola Ceravolo". Ritmi serrati per i prossimi avversari, maggior gestione in questa settimana dopo un tour de force finalizzato con il rammarico nel derby con la Turris per l'Avellino, reduce dalla sosta causata dall'uscita di scena del Trapani dal torneo. Si profila il rientro di Luigi Silvestri per la difesa biancoverde: scelte che aumentano per Piero Braglia, chiamato comunque al turnover per il nuovo miniciclo terribile: domenica il Catanzaro al "Partenio", il derby con la Paganese al "Marcello Torre" mercoledì (calcio d'inizio alle 20.45) e l'appuntamento (sabato 14 alle 20.45) con il Monopoli tra le mura amiche in meno di 7 giorni.