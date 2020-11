Ecco il portiere, l'Avellino punta su Leoni Recupero del settimo turno: Catanzaro-Palermo 1-1, a segno due ex biancoverdi

L'Avellino è pronta ad annunciare un nuovo acquisto. Ecco Riccardo Leoni. La società biancoverde punta sul portiere classe '98 per garantire un'opzione in più tra i pali a Piero Braglia. Dopo l'infortunio rimediato da Francesco Forte, l'Avellino ha deciso firmare un ulteriore estremo difensore. Svincolato dopo l'avventura con la Giana Erminio (15 presenze con i lombardi nella stagione 2019/2020, 14 nel girone A di Serie C e una nella Coppa Italia di categoria), Leoni riparte da Avellino. È attesa l'ufficialità da parte del club irpino.

Intanto, pari tra il Catanzaro e il Palermo nel recupero della settima giornata: finale di 1-1. Vantaggio dei calabresi, prossimi avversari dell'Avellino, con il rigore trasformato da un ex biancoverde, Felice Evacuo, al 74'. Botta e risposta tra ex calciatori dei lupi. È Alberto Amici a firmare il pari rosanero all'88'. La posizione di Antonio Calabro, alla guida del Catanzaro, è sempre più in discussione.

Foto: screenshot video pagina Facebook ufficiale A.S. Giana Erminio