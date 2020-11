Verso Avellino-Catanzaro, Errico torna in gruppo Braglia ritrova il centrocampista perso alla vigilia della sfida vinta a Palermo

Andrea Errico torna a disposizione di Piero Braglia. Il centrocampista capitolino non ha ancora avuto modo di esordire con la maglia dell'Avellino. L'infortunio rimediato verso la trasferta di Palermo ha bloccato il classe '99 nell'avvio stagionale. Errico ha superato l'indisponibilità e rientra nei giochi di formazione. Domenica, alle 15, i biancoverdi ospiteranno il Catanzaro, fermato dal Palermo nel recupero della settima giornata, terminato con il risultato di 1-1, e con la posizione traballante del tecnico, Antonio Calabro, già in discussione prima del pari con i rosanero. Errico torna in gruppo al pari di Luigi Silvestri, che già aveva accelerato nel recupero e che appare pronto al rientro in difesa.

Designazione arbitrale - La gara tra l'Avellino e il Catanzaro, valida per la nona giornata del girone C di Serie C, sarà diretta da Andrea Colombo di Como con Domenico Fontemurato di Roma 2 e Francesco Ciancaglini di Vasto assistenti e Claudio Petrella quarto ufficiale.