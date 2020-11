Paganese-Avellino, cambia l'orario del calcio d'inizio Il derby con gli azzurrostellati è in programma mercoledì allo stadio "Marcello Torre"

Novità per il calcio d'inizio del derby tra la Paganese e l'Avellino, gara valida per il decimo turno di campionato, non più in programma alle 20.45, ma anticipato alle 17.30 di mercoledì. "In data odierna la Lega Pro ha comunicato che la gara Paganese - Avellino, derby della decima Giornata del Girone C di Serie C, in programma l’11 Novembre 2020 alle 20:45 allo stadio Marcello Torre, è stato anticipato alle ore 17:30 dello stesso giorno": questo il comunicato della società azzurrostellata.