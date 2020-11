Avellino - Catanzaro, le probabili formazioni Al "Partenio-Lombardi" la gara valida per la nona giornata del girone C di Serie C

L'Avellino per tenere il passo della capolista Ternana e mettersi definitivamente alle spalle le rimuginazioni lasciate in eredità dal pari casalingo con la Turris, il Catanzaro per puntellare la panchina di Calabro e cambiare passo dopo tre giorni di ritiro punitivo arrivati al culmine dell'1-1 casalingo con il Palermo e un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative e della potenzialità dell'organico. Al “Partenio-Lombardi” (ore 15), nella gara valida per la nona giornata del girone C di Serie C, ci sono in palio punti decisamente pesanti.

Sponda irpina, Braglia ha recuperato Luigi Silvestri ed Errico; avrà a disposizione nuovamente Ciancio, Fella e Rizzo, ma dovrà rinunciare a Forte, infortunato, e Maniero, che sconterà la prima delle due giornate di squalifica che gli sono state inflitte dal giudice sportivo in seguito al rosso diretto rimediato nelle battute finali del match con i corallini. In porta toccherà a Pane, in difesa Ciancio è favorito su Rocchi e qualora quest'ultimo dovesse giocare ad accomodarsi in panchina sarà Adamo con l'avanzamento sulla fascia destra dell'ex Juve Stabia.

Sponda calabrese, indisponibili Evan's e Urso. Capitan Corapi, non al top della forma, dovrebbe accomodarsi in panchina lasciando spazio ad Altobelli in mediana. In attacco, ballottaggio tra Curiale ed Evacuo. L'ex punta dei lupi è alle prese con qualche noia fisica al pari di Di Massimo, che scenderà, però, scendere regolarmente in campo.

Avellino - Catanzaro, le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 15)

Avellino (3-5-2): Pane; Ciancio, Miceli, L. Silvestri; Adamo, Aloi, De Francesco, D’Angelo, Tito; Santaniello, Fella. A disp.: Leoni, Rizzo, Bernardotto, Silvestri, Dossena, Errico, Mariconda, Bruzzo, Burgio, Nikolic. All.: Braglia.

Squalificati: Maniero.

Indisponibili: Forte, Laezza.

Ballottaggi: Adamo - Rocchi: 51% - 49% (se gioca Rocchi, Adamo a centrocampo e Luigi Silvestri centrale di desta in difesa); Adamo - Rizzo: 55% - 45%; De Francesco - Errico: 60% - 40% (se gioca Errico 3-4-1-2).

Catanzaro (3-5-2): Branduani; Fazio, Martinelli, Pinna; Garufo, Verna, Altobelli, Baldassin, Contessa; Curiale, Di Massimo. A disp.: Iannì, Di Gennaro, Cusumano, Corapi, Salines, Di Piazza, Riggio, Evacuo, Riccardi, Risolo, Casoli, Carlini. All.: Calabro.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Evan's, Urso.

Ballottaggi: Altobelli - Corapi: 60% - 40%; Curiale – Evacuo: 51% - 49%.

Arbitro: Colombo della sezione di Como. Assistenti: Fontemurato della sezione di Roma 2 e Ciancaglini della sezione di Vasto. Quarto ufficiale: Petrella della sezione di Viterbo.