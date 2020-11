Avellino, Pizzella positivo al Covid-19 Il portiere, asintomatico, è stato posto in isolamento

L’U.S. Avellino ha comunicato che, nel rispetto del protocollo federale anti Covid-19, nella giornata di mercoledì 4 novembre, il "gruppo squadra" è stato sottoposto al ventisettesimo ciclo di tampone nasofaringeo, che ha dato esito positivo per il portiere Antonio Pizzella. Il calciatore è asintomatico, sta bene ed è stato posto immediatamente in isolamento. Successivamente, il "gruppo squadra" è stato sottoposto a due nuovi cicli di tamponi, uno nella giornata di venerdì scorso ed uno nella mattinata odierna. Entrambi hanno dato esito negativo per tutti.