Avellino - Catanzaro 1-3, le pagelle La difesa soffre la velocità, il centrocampo fatica a sviluppare gioco, si salva l'attacco

Marcatori: pt 31’ Fella, 42’ Curiale; st 13' Di Massimo, 31' Di Piazza.

Avellino (3-4-1-2): Pane 6 (34' pt Leoni 5); Rocchi 4.5, Miceli 4, L. Silvestri 5; Ciancio 5, Aloi 5.5, D'Angelo 5, Adamo 5 (8' st Tito 5.5); Errico 5.5 (25' pt Bernardotto 6.5); Fella 6.5, Santaniello 6 (8' st M. Silvestri 5). A disp.: Rizzo, Dossena, Mariconda, Bruzzo, Burgio, Nikolic. All.: Braglia 5.5.

Catanzaro (3-4-1-2): Branduani 6; Riccardi 6 (11' st Garufo 6), Fazio 6.5, Martinelli 7.5; Casoli 6, Verna 6.5, Risolo 6.5 (38' st Altobelli 6), Contessa 6.5; Carlini 7.5; Di Massimo 6.5 (24' st Corapi 6), Curiale 6.5 (24' st Di Piazza 6.5). A disp.: Iannì, Di Gennaro, Cusumano, Salines, Riggio, Evacuo, Pinna, Baldassin. All.: Calabro 7.

Arbitro: Colombo della sezione di Como 6. Assistenti: Fontemurato della sezione di Roma 2 e Ciancaglini della sezione di Vasto 6 e 6. Quarto ufficiale: Petrella della sezione di Viterbo.

Note: Espulso al 2’ st Miceli per somma di ammonizioni. Ammoniti; Martinelli, Miceli E RiccardI per gioco falloso; Braglia e Tito per proteste. Angoli: 4-4. Recupero: pt 3’, st 4’. Gara a porte chiuse.