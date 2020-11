Avellino - Catanzaro 1-3, Calabro: "Il giusto premio" Il tecnico dei giallorossi: "Finora abbiamo seminato tanto e raccolto poco, felice per i ragazzi"

Avellino – Catanzaro 1-3, il commento di Antonio Calabro: “Sono contento perché abbiamo portato a casa i 3 punti. Poi viene la prestazione, che ci soddisfa. Ora sarà importante ripeterci contro il Teramo. Abbiamo fatto una buona partita, siamo stati bravi a non sfiduciarci dopo essere passati in svantaggio. Abbiamo abbassato la testa e siamo ripartiti vincendo con merito. L'Avellino ha una grande squadra, come tutte le squadre ci sono degli alti e bassi. Saprà risollevarsi sotto la guida di Braglia. Il successo maturato è fondamentale per l'autostima. Siamo sereni, so questi ragazzi cosa hanno dato finora, non raccogliendo quello che meritavano. Il ritiro lo hanno accettato bene e hanno lavorato con intensità. Ora testa al Teramo.”