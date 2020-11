Ghirelli a 696 TV: "Una pausa? La C può finire anche a giugno" Il presidente della Lega Pro: "Tutte le soluzioni in campo. Ci auguriamo si vada avanti, ma..."

"Al momento siamo riusciti a governare tutte le situazioni. Pochissime gare sono state rinviate con protocollo, buonsenso, una grande disponibilità dei presidenti e delle società che stanno subendo e pagando di persona e con sacrifici. Al momento teniamo, poi vediamo che cosa succede". Intervento telefonico nel corso di "0825 - Focus Serie C", appuntamento della domenica sera nel palinsesto del canale 696 TV OttoChannel, da parte del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. Il massimo dirigente della Serie C ha presentato i passi della terza serie nel caso di uno stop motivato dal covid-19 e dalle richieste governative: "La situazione è pesante. - ha affermato Ghirelli - Nelle ultime due settimane si sta allargando il numero delle squadre, ma anche il numero delle persone colpite da covid-19 di ogni singola squadra. C'è uno stato dell'epidemia che sta avanzando".

Cosa può accadere: "Tutte le soluzioni. Augurandoci che si vada avanti perché vorrebbe dire che la curva del Paese si è arrestata nella sua pericolosità e, quindi, se noi andiamo avanti significa che il Paese sta meglio, come un segnale di positività, è evidente però che abbiamo messo in campo tutte le ipotesi alternative alla situazione, le più diverse, a seconda di quando dovesse succedere, augurandoci che non succeda, di chiudere o sospendere il campionato".

Le ipotesi: "Finire il campionato oppure fare solo i playoff come l'anno scorso, determinare una riduzione dal punto di vista delle partite dei playoff. - ha spiegato Ghirelli - Sono diverse le soluzioni. Immaginate quello che può succedere e noi l'abbiamo messo nelle ipotesi. Poi dipenderà da quando ci fermeremo, se ci fermeremo. Quando dico che bisogna andare avanti combino due elementi: il fatto che il campionato vada avanti è comunque un segnale di speranza per gli italiani, per i tifosi, gli sportivi e se andrà avanti vorrà dire che la curva si era arrestata".

La Serie C può superare il limite classico del calendario: "Andare ad una sospensione del campionato obbliga e porta a un allungamento delle partite, di recuperi e altro. Teniamo conto che noi, rispetto alla Serie A e alla Serie B abbiamo una carta in più. - ha aggiunto il presidente della Lega Pro - Nel caso in cui ci dovesse essere una ipotesi di una pausa noi possiamo recuperarla, al di là dei turni infrasettimanali prorogando il campionato anche quando ci sono gli Europei".

In alto, tutto l'intervento telefonico nel corso della trasmissione