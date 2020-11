Erra: "L'Avellino è da vertice, ma noi non vogliamo fermarci" Il tecnico della Paganese: "Affronteremo con grinta una squadra che ha tradizione e ambizioni"

Domani, alle 17,30, si giocherà Paganese - Avellino, valida per la decima giornata del girone C di Serie C. A presentarla, in conferenza stampa, il tecnico degli azzurrostellati, Alessandro Erra: "Domani affrontiamo una squadra che ha valori notevoli per la categoria, che viene da una sconfitta e vorrà rifarsi. Noi puntiamo alla continuità dopo la vittoria a Viterbo. L'Avellino in sette gare ha perso una sola volta, per organico, storia e tradizione, per la società, il direttore sportivo e l'allenatore esperto ha le potenzialità per fare un campionato da vertice, noi dobbiamo andare avanti con l'atteggiamento avuto nell'ultimo mese. Per quanto riguarda le assenze speriamo di recuperare qualche calciatore, ma lo scopriremo solo a ridosso della gara. Ci auguriamo di poter avere qualche elemento in più rispetto a domenica. Io mi aspetto un Avellino agguerrito, un avversario che ha sempre fatto della grinta e della determinazione le sue armi migliori. E poi ha in organico calciatori di grande qualità. La vittoria dell'anno scorso? Credo sia impossibile ricreare l'effetto che c'era quel giorno. La squadra non si lasciò prendere dallo sconforto per il vantaggio dell'Avellino, i nostri tifosi ci trascinarono nel secondo tempo e vincemmo l'incontro. Vogliamo fare una partita intensa e regalare una gioia ai nostri tifosi, che soffriranno da casa".