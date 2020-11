Avellino - Bisceglie, cambia l'orario del calcio d'inizio Il recupero della terza giornata era inizialmente programma alle 20,45 di mercoledì 18 novembre

La Lega Pro, di concerto con le due società, ha formalizzato l'anticipo dell'orario del calcio d'inizio di Avellino - Bisceglie, gara valida per il recupero della terza giornata del giorne C di Serie C. Il match, in programma mercoledì 18 novembre, al “Partenio-Lombardi”, avrà inizio alle 15 e non più alle 20,45 come inizialmente in programma.