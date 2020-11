Avellino, un positivo al Covid. Domani nuovo giro di tamponi Il tesserato è asintomatico e in isolamento. Test prima della partenza alla volta di Pagani

L’Avellino ha reso che, nel rispetto del protocollo federale anti Covid-19, nella giornata di lunedì 9 novembre il "gruppo squadra" è stato sottoposto al trentesimo ciclo di tamponi nasofaringei, che ha dato esito positivo per un tesserato, che va ad aggiungersi al portiere Pizzella. Si tratta di un asintomatico, che sta bene ed è stato posto immediatamente in isolamento alla notizia della positività. Successivamente ha approfondito con test di conferma molecolare, il quale ha confermato l’esito. I restanti componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi al test di lunedì 9 novembre. Nella mattinata di domani, prima della partenza per Pagani, dove alle 17,30 è in programma la gara valida per la decima giornata del girone C di Serie C, la squadra verrà sottoposta ad un nuovo ciclo di tamponi.