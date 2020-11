Nuovo giro di tamponi, Paganese - Avellino si gioca Buone nuove in casa biancoverde dopo il caso positivo rilevato e prontamente isolato

Paganese - Avellino, valida per la decima giornata del girone C di Serie C, in programma questo pomeriggio con calcio d'inizio alle 17,30, si giocherà regolarmente. Tutti negativi tra le file degli azzurrostellati e buone nuove anche sponda biancoverde. Il club irpino ha, infatti, comunicato che, nel rispetto del protocollo federale anti Covid-19, nella mattinata odierna il "gruppo squadra", fatta eccezione per il positivo al trentesimo ciclo, che resterà in isolamento per dieci giorni, è stato sottoposto al trentunesimo ciclo di tamponi nasofaringei, il quale ha dato esito negativo per tutti.