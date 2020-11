Paganese - Avellino, le probabili formazioni Gli azzurrostellati recuperano e rilanciano pedine importanti, biancoverdi falcidiati dai forfait

Il calcio ai tempi del Covid ha ormai reso le eccezioni una regola. E così, la marcia di avvicinamento a Paganese - Avellino, valida per la decima giornata del girone C di Serie C, in programma questo pomeriggio, allo stadio “Torre”, con calcio d'inizio alle 17,30, è stata scandita dal fiato sospeso in attesa del via libera per quanto riguarda i test di rito, sostenuti dai rispettivi “gruppi squadra”. Gli azzurrostellati hanno annunciato, con grande sollievo, che i sette tesserati risultati positivi due settimane fa sono guariti. Di conseguenza, l’ASL ha dato parere favorevole alla ripresa degli allenamenti. E così Benedetti, Campani, Cesaretti, Curci, Diop, Isufaj e Mendicino, si sono sottoposti a visite mediche per l'idoneità sportiva. Saranno a disposizione per la gara di oggi, fatta eccezione per Benedetti, ancora alle prese con un infortunio muscolare. Buone nuove anche sponda biancoverde. Il club irpino ha, infatti, comunicato che, nel rispetto del protocollo federale, nella mattinata odierna il “gruppo squadra”, fatto salvo per il positivo del trentesimo ciclo, che resterà in isolamento per dieci giorni, è stato sottoposto al trentunesimo ciclo di tamponi nasofaringei, il quale ha dato esito negativo per tutti. E, allora, la parola passa al campo.

Erra non rinuncerà al rodato 3-5-2, con Campani tra i pali; Sbampato, Schiavino e Cigagna in difesa; Carotenuto, Onescu, Gaeta, Bramati e Squillace a centrocampo; Diop e Guadagni in attacco. Nel caso in cui Bovenzi dovesse troavre spazio in panchina, uno tra Curci, Di Palma e Perazzolo si accomoderà in tribuna. L'obiettivo è confermare la crescita palesata nelle più recenti uscite stagionali, con due successi esterni nelle ultime tre partite. Caccia aperta al primo successo casalingo.

Atteggiamento tattico speculare per Braglia, che ha la rosa falcidiata da infortuni e squalifiche, ma non vuole alibi a margine del primo k.o. dell'annata agonistica in campionato (1-3 per mano del Catanzaro). In infermeria De Francesco, Errico, Forte, Laezza, Pellecchia e Pizzella; appiedati dal giudice sportivo Maniero e Miceli. Si profila una rivoluzione tra gli interpreti. Leoni è l'unico estremo difensore arruolabile e c'è da augurarsi che non insorgano contrattempi; Ciancio e Luigi Silvestri, ai lati di Dossena, proveranno a dare più velocità al pacchetto arretrato; Rizzo, Aloi, Marco Silvestri, D'Angelo e Tito dovrebbero disegnare la linea a cinque del settore nevralgico. Nessun dubbio in attacco con l'inedito tandem Bernardotto - Fella.

Paganese - Avellino, le probabili formazioni.

Stadio "Torre" (ore 17,30)

Paganese (3-5-2): Campani; Sbampato, Schiavino, Cigagna; Carotenuto, Onescu, Gaeta, Bramati, Squillace; Diop, Guadagni. A disp.: Fasan, Esposito, Curci, Perazzolo, Mattia, Di Palma, Sirignano, Scarpa, Isufaj, Mendicino, Bonavolontà, Cesaretti. All.: Erra.

Avellino (3-5-2): Leoni; Ciancio, Dossena, L. Silvestri; Rizzo, Aloi, M. Silvestri, D'Angelo, Tito; Bernardotto, Fella. A disp.: Pane, Santaniello, Mariconda, Rocchi, Adamo, Bruzzo, Burgio, Nikolic. All.: Braglia.

Arbitro: Cosso della sezione di Reggio Calabria. Assistenti: Piazzini della sezione di Prato e Bhari della sezione di Sassari. Quarto ufficiale: Carrione della sezione di Castellammare di Stabia.