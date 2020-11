Pazzo derby al "Torre", Paganese - Avellino finisce 1-1 Un rigore trasformato da Diop e uno fallito da Santaniello, due espulsioni e un punto a testa

Tante emozioni, un rigore trasformato e uno fallito, due espulsioni e un punto a testa. Al “Torre”, Paganese e Avellino pareggiano con il finale di 1-1, nella decima giornata del girone C di Serie C, al termine di un match scoppiettante. Vantaggio azzurrostellato con Diop, dagli undici metri; al 43', pari biancoverde al 70' con una punizione di Aloi deviata da Mendicino. Lupi in dieci dal 42' per rosso diretto comminato a Luigi Silvestri. Secondo risultato utile di fila per l'undici allenato da Erra, quello di Braglia evita, invece, la seconda battuta d'arresto consecutiva portando via un risultato importante per come si era messa la gara.

Le scelte iniziali - Nella Paganese, uno degli ex del match, Sirignano, viene preferito a Cigagna in difesa mentre sulla corsia destra del rodato 3-5-2 di Erra, Mattia la spunta su Carotenuto. Avellino in campo con il 3-4-3. Santaniello, Bernardotto e Fella giocano dal primo minuto, contemporaneamente. Nuova chance nel pacchetto arretrato per Rocchi, in difficoltà contro il Catanzaro. Rizzo torna titolare sull'out destro del settore nevralgico con il conseguente spostamento di Ciancio nei tre davanti all'estremo difensore Leoni.

Primo tempo - Dopo un destro strozzato di Diop, al 2', la prima vera occasione della partita è per l'Avellino. Si materializza al 5', quando Bernardotto va via sulla sinistra, entra in area e calcia, ciabattando la conclusione. Sulla sfera piomba Santaniello, che, in scivolata, manca di un nulla l'impatto con il pallone, recuperato da Campani. Tre giri di lancette più tardi Ciancio, appostato sulla linea di porta, è a dir poco provvidenziale. Colpo di testa di puro istinto e palla alzata in corner su tiro a botta sicura di Gaeta dopo una serpentina in area irpina di Diop. La partita è vivace, giocata a viso aperto da entrambe le formazioni. Al 14', ci prova Rocchi, ma la retroguardia di casa è attenta e fa opposizione rifugiandosi in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner si innesca un flipper, stavolta a metterci una pezza fondamentale è Onescu, che salva poco avanti la linea di porta rischiando il tocco di braccio. La palla viene colpita in precario equilibrio da Santaniello e carambola di un nulla alta sulla traversa. Al 24', Aloi si coordina per una girata dall'interno dell'area di rigore, ma non inquadra lo specchio della porta. Al 27', gol di Diop, ma è evidente il controllo col braccio dell'attaccante e l'arbitro Cosso della sezione di Reggio Calabria non convalida. La partita si fa sempre più maschia. Al 34', scaramucce tra Luigi Silvestri e Sirignano. È il preludio all'episodio chiave della prima frazione di gioco. Al 38', D'Angelo viene ammonito per simulazione mentre il direttore di gara, ben posizionato, non ha dubbi nel mostrare il rosso diretto a Luigi Silvestri e a indicare il dischetto, quattro minuti più tardi, per un ingenuo colpo proibito, a palla lontana, ai danni di Sirignano. Braglia passa alla difesa a quattro arretrando Rizzo e Tito. Per la terza gara di fila, lupi in inferiorità numerica. Si incarica della trasformazione Diop. Leoni intuisce l'angolo, ma l'esecuzione è impeccabile. Al 43', Paganese 1, Avellino 0. La reazione irpina è affidata a Santaniello, ma Diop fa pure il difensore, agevolando la pulizia dell'area di rigore. Si va al riposo sul risultato di 1-0.

Secondo tempo - Si riparte con la Paganese a caccia del colpo del k.o. Al 47', la palla danza in aria di rigore biancoverde, ma né Guadagni, né Diop riescono a tramutarla in una vera e propria occasione da rete. L'Avellino prova a scuotersi al 49' con un tiro di Fella. Bernardotto segue la traiettoria senza riuscire a trovare l'impatto con il pallone. A seguire colpo di testa, di D'Angelo, respinto col corpo da Sirignano. Il più attivo tra le file ospiti è Bernardotto che, al 54', va vicino a beffare, simultaneamente, Sbampato e Campani con un lob da posizione defilata. Passano tre minuti e la generosità di Bernardotto è premiata con il fallo di Schiavino, in ritardo in chiusura sull'ex Vibonese. Stavolta il penalty è per l'Avellino, ma Santaniello lo spara al lato alla destra di Campani. Al 59', il risultato resta fermo sull'1-0. Via alla girandola delle sostituzioni, con la Paganese che ha una panchina decisamente più profonda e meno falcidiata da infortuni e squalifiche. Al 62', Mendicino per Diop e Cesaretti per Guadagni. Erra rivoluziona l'attacco. All'improvviso arriva il guizzo determinante per l'Avellino. Al 70', punizione velenosa di Aloi dal versante sinistro dell'area di rigore locale, Mendicino pizzica la traiettoria di testa mettendo fuori causa Campani. Braglia si copre con Dossena per Santaniello (74') e affida a Bernardotto, lì a lottare fino allo stremo, le percussioni offensive: al 79', l'attaccante si trascina dietro tre avversari e poi, stremato, calcia sul fondo. Subentra la stanchezza e, al 92', viene ristabilita la parità numerica quando Onescu rimedia il secondo giallo per fallo di frustrazione su Bernardotto. Finisce così, 1-1. Sabato, alle 20,45, Avellino – Monopoli. La Paganese sarà, invece, impegnata in trasferta domenica, alle 15, a Palermo.

Il tabellino.

Paganese - Avellino 1-1

Marcatori: pt 43' Diop (rig.), st 25' Aloi.

Paganese (3-5-2): Campani; Sbampato, Schiavino, Sirignano; Mattia (31' st Carotenuto), Gaeta, Bonavolontà (31' st Scarpa), Onescu, Squillace; Guadagni (17' st Cesaretti), Diop (17' st Mendicino). A disp.: Bovenzi, Fasan, Esposito, Perazzolo, Cigagna, Curci, Bramati, Isufaj. All.: Erra.

Avellino (3-4-3): Leoni; Ciancio, L. Silvestri, Rocchi; Rizzo (24' st Adamo), Aloi, D'Angelo, Tito; Santaniello (29' st Dossena), Bernardotto, Fella (42' st Bruzzo). A disp.: Pane, M. Silvestri, Mariconda, Nikolic. All.: Braglia.

Arbitro: Cosso della sezione di Reggio Calabria. Assistenti: Piazzini della sezione di Prato e Bhari della sezione di Sassari. Quarto ufficiale: Carrione della sezione di Castellammare di Stabia.

Note: Al 12' st Santaniello fallisce un calcio di rigore. Espulsi: al 42' pt Luigi Silvestri per condotta violenta e al 47' st Onescu per somma di ammonizioni. Ammoniti: Ciancio, Sbampato e Onescu per gioco falloso; D'Angelo per simulazione; Gaeta per comportamento non regolamentare. Angoli: 10-3. Recupero: pt 1', st 4'. Gara a porte chiuse.