Avellino - Monopoli verso il rinvio a data da destinarsi Richiesta dei pugliesi, falcidiati dalle defezioni. C'è già la data del possibile recupero

Il Monopoli ha ufficialmente chiesto il rinvio della gara con l'Avellino, in programma sabato con calcio d'inizio alle 20,45. In occasione del match giocato ieri, al “Veneziani”, contro la Viterbese, i pugliesi hanno inserito in distinta appena 15 tesserati, di cui un Primavera. All'elenco dei dodici positivi al Covid, ovviamente indisponibili, si sono aggiunti, a margine della sfida con i laziali, anche Arena, espulso per somma di ammonizioni, e gli infortuni di Lombardo, Vassallo e un ulteriore calciatore non specificato. La matematica non è un'opinione e i pugliesi, data anche l'impossibilità di attingere dal settore giovanile, fermo al palo, hanno, perciò, inoltrato la richiesta in Lega per posticipare l'incontro a data da destinarsi. Un'istanza che, salvo colpi di scena, sarà accolta tant'è che filtrano già le prime date possibili per il recupero, ovvero i primi di dicembre.