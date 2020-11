Paganese - Avellino, errata corrige del giudice sportivo La rettifica si è resa necessaria in relazione a un caso di cognonimia

Come scontato che fosse, è arrivata l'errata corrige del giudice sportivo in relazione alla squalifica di Luigi Silvestri, squalificato per due giornate in seguito al rosso diretto rimediato al 42' del primo tempo della gara di mercoledì scorso, al "Torre", rimediato per un colpo proibito ai danni del pari ruolo Sirignano in occasione del derby con la Paganese, valido per la decima giornata del girone C di Serie C. Nel comunicato 153 era stato infatti indicato Marco Silvestri quale il calciatore oggetto della sanzione. Si era subito capito che si trattasse un mero errore indotto dalla cognonimia, anche perché il centrocampista non è sceso in campo in occasione della sfida.