Avellino, Tito positivo al covid-19 Negativi gli altri tesserati del gruppo-squadra. Aggregati Di Feo e Del Grande

Fabio Tito è positivo al covid-19. Comunicato dell'Unione Sportiva Avellino, che annuncia il caso nel gruppo-squadra. Gli altri tesserati sono, invece, risultati negativi all'ultimo test. "L’US Avellino 1912 comunica che, nel rispetto del protocollo federale anti Covid-19, nella giornata di giovedì 12 novembre il gruppo squadra è stato sottoposto al trentaduesimo ciclo di tampone nasofaringeo, il quale ha dato esito positivo per il calciatore Fabio Tito. - si legge nella nota ufficiale - Successivamente l’indagine è stata approfondita con test molecolare, il quale ha confermato l’esito. I restanti componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi. Nella giornata odierna è stato praticato un nuovo ciclo di tamponi, il quale ha dato esito negativo per tutti. Contestualmente, in questi giorni, sono stati sottoposti a tutti i controlli previsti dall’attuale normativa due calciatori della Primavera: l’irpino Carmine Di Feo, originario di Solofra, e Mattia Del Grande, entrambi centrocampisti classe 2003 che da domani saranno a disposizione di mister Piero Braglia".