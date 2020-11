Avellino - Bisceglie, si va verso il rinvio In giornata nuovo giro di tamponi per i pugliesi, ma i risultati non arriveranno prima di domani

Il Bisceglie ha inoltrato questa mattina, alla Lega Pro, la richiesta di rinvio della gara con l’Avellino, valida per il recupero della terza giornata del girone C di Serie C, in programma mercoledì prossimo, alle 15, al “Partenio-Lombardi”. Il club pugliese ha, infatti, solo sette calciatori a disposizione mentre gli altri sono positivi al Covid-19. Da qui la presentazione dell'istanza, come da regolamento, 48 ore prima della partita, per l'indisponibilità di almeno tredici tesserati, incluso unportiere, che rappresenta il numero minimo previsto dall'Uefa per lo svolgimento di una gara. In giornata sette componenti del “gruppo squadra” effettueranno nuovi tamponi molecolari, quelli del decimo giorno, per capire se hanno superato o meno il virus, ma il margine di tempo per avere i risultati è eccessivamente ristretto, complice il calendario ingolfato: gli esiti arriveranno non prima della giornata di domani e, anche se negativi, i calciatori dovranno essere sottoposti a tutte le visite mediche previste, nel rispetto del protocollo. Motivo per cui è stata presentata la domanda per richiedere il rinvio a data da destinarsi. L’ufficialità del via libera, da parte della Lega Pro, è attesa già nelle prossime ore. Per l'Avellino si tratterebbe del secondo rinvio consecutivo, dopo quello deciso per la sfida con il Monopoli, con il ritorno in campo che si concretizzerebbe lunedì 23 novembre, in trasferta, contro il Potenza di Capuano.