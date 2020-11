Avellino, un altro positivo. Domani 5 tamponi di controllo Sabato verifica per Aloi, lunedì per Errico, a metà della prossima settimana per Tito

L'Avellino veleggia verso la sfida casalinga con il Catania e il ritorno in campo a 18 giorni di distanza dalla trasferta a Pagani. Uno stop inatteso, all'alba del secondo tour de force stagionale, a causa dell'impatto del Coronavirus sui “gruppi squadra” dei club di Serie C, che ha determinato, prima, il rinvio dei match contro Monopoli e Bisceglie, e, successivamente, la richiesta e l'accoglimento dell'istanza del posticipo, al prossimo 2 dicembre, della trasferta al “Viviani” contro il Potenza dell'ex Capuano. Braglia, con 8 calciatori in isolamento, si augura di recuperare quante più pedine possibili per la partita con gli etnei. In tal senso, termina oggi il periodo di quarantena per D’Angelo, Marco Silvestri, Pane, Rocchi e Rizzo, che domattina si sottoporranno al tampone di controllo per verificare la negativizzazione, che ne sancirebbe il ritorno tra gli arruolabili. Dovrà, invece, attendere sabato Aloi, il prossimo lunedì lo sfortunatissimo Errico e metà della prossima settimana Tito. In serata è, però, arrivata un'altra cattiva notizia. L'Avellino ha comunicato che, nel rispetto del protocollo federale anti Covid-19, ieri mattina il “gruppo squadra”, fatta eccezione per coloro i calciatori sopra citati, ha praticato il trentottesimo ciclo di tamponi nasofaringei, che hanno dato esito positivo per un solo tesserato. Successivamente l’indagine è stata approfondita con test molecolare, il quale ha confermato l’esito. Si tratta di Adamo. I restanti componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi. Attualmente sono, dunque, 10 i tesserati posti in isolamento e costantemente monitorati dallo staff medico.