Virtus Francavilla - Avellino, le probabili formazioni Due ballottaggi tra le file biancoverdi, i pugliesi si affidano al tandem Vazquez - Perez

Senza Piero Braglia, squalificato per un turno e positivo al Covid così come il suo vice, Domenico De Simone, l'Avellino, guidato in via straordinaria da Gigi Molino, cerca continuità a Francavilla Fontana contro la Virtus. Al “Giovanni Paolo II” (calcio d'inizio ore 17,30) l'incognita maltempo - previste precipitazioni a carattere temporalesco - potrebbe sparigliare le carte nel match valido per la quattordicesima giornata del girone C di Serie C, ma i biancoverdi sono pronti a battagliare nel campo trappola dei pugliesi per provare a portare a casa il secondo successo di fila e proiettarsi ai tre turni casalinghi consecutivi in calendario, complici i recuperi con Bisceglie e Monopoli nei prossimi due mercoledì. Capitolo formazione. Rientrano Aloi, guarito dal Coronavirus e, dopo due turni di squalifica, Luigi Silvestri. Fuori gli acciaccati Forte ed Errico. Adamo, che si è negativizzato, tornerà in gruppo solo la prossima settimana. Due i ballottaggi da risolvere: in difesa Dossena o Rocchi, sulla fascia mancina Tito o Burgio. Fella, in ombra nelle ultime uscite, dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina. Sponda pugliese, è caccia aperta al ritorno al successo dopo cinque turni di astinenza e tre pari in rapida successione. Fuori Ekuban, Marino e Zenuni, infortunati oltre Cartorani, fermato dal giudice sportivo. In attacco spazio al tandem Vazquez - Perez, quest'ultimo autentica "bestia nera" dei lupi e match-winner in occasione dell'ultima sfida al "Partenio-Lombardi".

Virtus Francavilla - Avellino, le probabili formazioni.

Stadio “Giovanni Paolo II” (ore 17,30)

Virtus Francavila (3-5-2): Crispino; Delvino, Pambianchi, Caporale; Giannotti, Di Cosmo, Franco, Mastropietro, Nunzella; Vazquez, Perez. A disp.: Costa, Celi, Carella, Buglia, Calcagno, Puntoriere, Sparandeo. All.: Trocini.

Squalificati: Castorani.

Indisponibili: Ekuban, Marino, Zenuni.

Diffidati: Matroprieto.

Ballottaggi: nessuno.

Avellino (3-5-2): Pane; Luigi Silvestri, Miceli, Dossena; Ciancio, Aloi, D'Angelo, De Francesco, Tito; Santaniello, Maniero. A disp.: Pizzella, Leoni, Rizzo, Bernardotto, Fella, Rocchi, Burgio, M. Silvestri, Bruzzo, Nikolic. All.: Braglia.

Squalificati: nessuno.

ndisponibili: Forte, Errico, Mariconda.

Diffidati: Ciancio.

Ballottaggi: Dossena - Rocchi: 55% - 45%; Tito - Burgio: 51% - 49%.

Arbitro: Zufferli della sezione di Udine. Assistenti: Micaroni della sezione di Chieti e Catucci della sezione di Pesaro. Quarto uomo: Carella della sezione di Bari.