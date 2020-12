Molino: "Sconfitta meritata, ma non usciamo ridimensionati" Virtus Francavilla-Avellino 1-0, il tecnico: "Questo club non può fare campionati per partecipare"

Virtus Francavilla - Avellino 1-0, il commento di Molino: “Quando si perde non funzionano tante cose. Il gol subito a freddo ci ha complicato i piani. Abbiamo provato a giocare e a reagire, ma non abbiamo fatto bene, soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo, purtroppo, concesso anche qualche contropiede. Su uno di questi è maturato anche il rigore che poi hanno fallito. La sconfitta è meritata. Abbiamo cercato di fare il massimo, loro si sono chiusi bene, c'è stata qualche occasione che potevamo sfruttare meglio, ma è andata male. Non bisogna piangersi addosso, mercoledì, contro il Bisceglie, c'è subito un'altra partita e bisognerà dare tutto, voltando immediatamente pagina. L'infortunio occorso a De Francesco? Stava facendo molto bene, era nel centro del gioco, lo vedevo davvero bene. Purtroppo, ha sentito tirare, speriamo non sia nulla di grave. Non meno di una contrattura, forse uno stiramento, ma non voglio sbilanciarmi. Da quel momento abbiamo fatto fatica a costruire azioni di gioco. Marco Silvestri ha un altro tipo di gioco, abbiamo provato in tutti i modi a renderci pericolosi, ma purtroppo non abbiamo sfondato. De Francesco è un giocatore importante, ha qualità diverse da tanti altri, verrà a mancare un po' di geometria. Starà a Braglia vedere come sopperire alla sua assenza. Obiettivi stagionali da ridimensionare? Credo sia presto per dirlo, è tutto ancora da dire e vedere. L'Avellino, per il nome, la tradizione, non può fare campionati per partecipare, ma deve essere protagonista. Quella di oggi è una battuta d'arresto brutta, la archiviamo subito, siamo dispiaciuti, ma gli obiettivi restano quelli. Ora bisogna guardare avanti con fiducia e cambiare marcia in casa approfittando delle tre gare consecutive in calendario.”