Trocini: "Gara preparata bene, prova di carattere" Virtus Francavilla - Avellino 1-0, il commento del tecnico dei pugliesi

Virtus Francavilla - Avellino 1-0, il commento del tecnico dei biancoazzurri, Bruno Trocini: “Dal punto di vista dell'attenzione e del sacrificio, è stata una partita che abbiamo preparato benissimo. I ragazzi sono stati encomiabili, in questo senso. Sono ragazzi che, nonostante gran parte della rosa sia composta da elementi giovani, dimostrano già di essere molto maturi. Stanno soffrendo, come un po' tutto l'ambiente, questo campionato complicato. Il Covid, la classifica che, secondo noi, non rispecchia il nostro valore. Nonostante tutto, hanno tirato fuori una prestazione di grandissima sostanza, contro una squadra veramente forte. Abbiamo prestato grande attenzione ai dettagli, partendo dall'attenzione rivolta ai loro saltatori, pericolosi soprattutto sulle palle inattive. La vittoria è stata meritata e ci darà certamente autostima.”