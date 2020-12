Giovanni D'Agostino: "Brutti e svogliati. Nessuna scusa" L'amministratore delegato del club biancoverde su Instagram: "Reagire prima che sia troppo tardi"

Da tifoso a dirigente. Si è approcciato all'avventura nel mondo del calcio, in prima persona, con entusiasmo e voglia di fare, ma al termine del match odierno, perso dall'Avellino a Francavilla Fontana, anche la sua proverbiale energia positiva ha ceduto il passo alla comprensibile delusione. L'amministratore delegato del club biancoverde, Giovanni D'Agostino, ha affidato a Instagram lo sfogo di tutta sua amerezza: “Brutti, ingiustificatamente svogliati, incapaci di reagire. Nessuna scusa, sconfitta più che meritata. Questa maglia si deve meritare ed onorare sempre. Non così.” ha scritto in una prima stories. Poi, dopo la reazione a caldo, un altro commento più improntato sull'ottimismo, ma non meno volto a ottenere risposte sul campo: “Regire subito. Siamo forti. Lo dobbiamo capire prima che sia troppo tardi. Forza ragazzi. Forza lupi. Sempre e comunque.” A corredo, il calendario delle prossime cinque partite, di cui tre in casa, che attendono Miceli e compagni. L'Avellino vuole rimanere agganciato al treno delle primissime della classe, se non alla prima. Il riferimento alla Ternana non appare poi così velato.