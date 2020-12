Avellino, obiettivo riscatto con il Bisceglie: riecco Adamo Domani la sfida senza i due allenatori. Recuperato l'ex Casertana, in panchina c'è De Simone

L'obbligo del rilancio dopo il ko di Francavilla Fontana. Per l'Avellino è già vigilia di un nuovo match. Domani (calcio d'inizio alle 15) allo stadio "Partenio-Lombardi", i lupi affronteranno il Bisceglie per il recupero della terza giornata del girone C di Serie C. La gara, non giocata in occasione del terzo turno, perché rinviata a causa dell'ammissione last-minute dei pugliesi al torneo, fu differita nuovamente lo scorso 17 novembre a causa delle positività al covid-19. Il Bisceglie si presenterà senza Giovanni Bucaro. L'ex tecnico degli irpini, ora alla guida dei nerazzurri stellati, è stato squalificato per 7 giornate (ha scontato la prima in occasione di Ternana-Bisceglie nello scorso weekend).

Anche per l'Avellino ci sarà l'assenza del primo allenatore. Piero Braglia, positivo al covid-19, seguirà da remoto la sfida di domani con il vice, Domenico De Simone, al rientro e in panchina, come Emanuele Adamo, pedina in più nelle scelte pre-gara da remoto per il tecnico maremmano, ma che non dovrebbe essere schierato dal primo minuto. Intanto, Francesco Forte, che salterà anche Avellino-Bisceglie, sembra vicino al recupero completo: il primo portiere biancoverde è fuori dal derby con la Turris, giocato il 28 ottobre scorso.