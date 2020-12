Avellino-Bisceglie, De Simone: "Obbligati al riscatto" Il vice di Braglia: "Occorre una risposta dopo la prova di Francavilla"

Domani (calcio d'inizio alle 15) al "Partenio-Lombardi", l'Avellino affronterà il Bisceglie nel recupero della terza giornata del girone C di Serie C. La gara è stata presentata da Domenico De Simone. Rientro per il vice di Piero Braglia dopo la positività al covid-19: "Non parlerei di un periodo negativo. Prima di Francavilla Fontana avevamo vinto, ma vogliamo fare un campionato da vertice. - ha spiegato il tecnico partenopeo - Vogliamo dare una risposta a tutti. Pensiamo alla prossima partita non a quelle che verranno successivamente. Si preannuncia come una battaglia la gara di domani. Il Bisceglie verrà con l'obiettivo di conquistare punti pesanti. L'assenza di De Francesco non ci aiuta. Ha caratteristiche uniche nel nostro gruppo. Errico può garantire l'imprevedibilità. È ancora out e lo attendiamo da tempo. Può essere importante al rientro. Sono tutti chiamati al massimo per superare questo periodo pieno di gare. È un gruppo con calciatori che sono veri professionisti e che puntano in alto. Ho un ruolo ben preciso da collante tra il primo allenatore e la squadra. Non è semplice. Torno dopo una brutta esperienza, quella del covid-19. Stare lontano dalla famiglia non è stato semplice. Penso di aver dato già tanto".