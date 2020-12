Ricchetti: "Avvio di tempo fatali. Avellino? Pregi e difetti" Il vice allenatore del Bisceglie: "La Ternana è la squadra da battere, domenica sfida alla pari"

Avellino - Bisceglie 4-2, il commento di Carlo Ricchetti, vice di Giovanni Bucaro, squalificato: “Se prendi 4 gol qualcosa non è andata sicuramente. Quelli presi in avvio di primo e secondo tempo ci hanno tagliato le gambe. A Terni è andata malissimo, oggi un po' meglio, ma torniamo a casa a mani vuote. L'Avellino? Conosciamo i loro pregi e difetti. Sulle palle inattive sono particolarmente pericolosi, peccano quando sono sfidati nell'uno contro uno, in velocità. Cosa deve aspettare l'Avellino dalla sfida con la Ternana? Le fere sono in un momento straordinario, giocano benissimo, sono la squadra da battere, ma questo Avellino se la giocherà. Il Covid? Influisce, anche perché poi ti ritrovi a dover giocare gare rapidamente e non c'è tempo per recuperare uomini ed energie.”