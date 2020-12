Aloi: "Bene la vittoria, ma i due gol presi danno fastidio" Il centrocampista dell'Avellino: "Dopo la sconfitta a Francavilla Fontana ci siamo parlati..."

Avellino - Bisceglie 4-2, il commento di Salvatore Aloi: “Fisicamente sto bene, mi sento bene. Purtroppo il Covid mi ha costretto a stare fermo 20 giorni. Il mister mi ha fatto rientrare gradualmente, sto migliorando poco alla volta. Questo maledetto virus cambia tutto, In condizioni di normalità lavoravamo a un ritmo ovviamente diverso. Bisogna essere bravi a gestire le vicissitudini e rimettersi in carreggiata. La partita? Siamo contenti per la vittoria, ma i due gol presi danno fastidio, soprattutto dopo una bella gara come questa. Andiamo avanti e aspettiamo la Ternana domenica. Dopo Francavilla ci siamo parlati, ci siamo caricati, eravamo consapevoli che quello non era il vero Avellino e siamo scesi determinati in campo quest'oggi, consapevoli degli errori fatti domenica scorsa. L'atteggiamento sicuramente non è stato positivo a Francavilla, oggi abbiamo dimostrato che siamo tutt'altro. La sfida di domenica con la Ternana? Ci aspettano 3 giorni per preparare questa grande partita, sono una squadra molto attrezzata. Ci faremo trovare non pronti, ma prontissimi. Pressioni in questi giorni? No, però in una piazza come Avellino ci sta che i tifosi vogliano sempre di più e sta a noi accontentarli.”